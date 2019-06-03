عربيات ودوليات

بروكسل- برلين- كونا- أ. ف. ب: دان الاتحاد الأوروبي سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية مؤكدا أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام. وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان «ما زالت سياسة بناء المستوطنات والتوسع في القدس الشرقية تقوض إمكانية التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين تكون القدس عاصمة مستقبلية لكلتيهما والتي تعد الطريقة الواقعية والوحيدة لتحقيق سلام عادل ودائم».

وأشارت إلى اعلان السلطات الإسرائيلية عن مناقصة في 29 مايو الماضي لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في مستوطنتي «راموت» و«بسغات زئيف» في القدس الشرقية المحتلة. وشدد البيان على أن «الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية لاسيما في القدس الشرقية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي». واكد استمرار الاتحاد الأوروبي في التواصل مع الطرفين (الفلسطينيين والإسرائيليين) ومع شركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية مجدية نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض.

على صعيد اخر، شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرتين متعارضتين، الأولى حمل المشاركون فيها الأعلام الإسرائيلية ورفضوا الدعوة خلالها الى عدم ارتداء القلنسوة اليهودية في الشارع والثانية دعما للفلسطينيين ورفضا لضم القدس الشرقية الى اسرائيل.

وشارك في الأولى عدد من الشخصيات السياسية أرادوا التنديد بتزايد موجة معاداة السامية في المانيا وارتدى بعضهم القلنسوة اليهودية في خضم جدل حول ارتداء هذه القبعة التي تكشف يهودية مرتديها وكان من أبرز المشاركين في التظاهرة عدد من النواب الألمان والسفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينيل ومفوض الحكومة المكلف ملف معاداة السامية فيليكس كلين. وهاجم السفير الأميركي غرينيل في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين النظام الإيراني متهما اياه بـ«الترويج لايديولوجيا معادية للسامية وكريهة».

في المقابل نظمت تظاهرة تحت شعار «يوم القدس» الذي شارك فيها مئات الأشخاص في برلين وهم يحملون اعلاما فلسطينية ولبنانية ودعوا الى «مقاطعة» اسرائيل. وانتشرت قوات أمنية كثيفة بين التجمعين لمنع حصول أي تصادم. وتشهد الساحة السياسية في المانيا جدلا منذ اسبوع بشأن ارتداء القلنسوة اليهودية. وكان المفوض الألماني كلين نصح في الخامس والعشرين من مايو اليهود بعدم ارتداء القلنسوة في الأماكن العامة خوفا من تعرضهم لاعتداءات، ما أثار احتجاجات في الأوساط اليهودية وفي اسرائيل، حتى أن الحكومة الألمانية نأت بنفسها من هذا التصريح.

