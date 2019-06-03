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الخرطوم- الوكالات: حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان حميدتي، من أن تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى.

وقال إن المجلس العسكري ليس لديه مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، مضيفا «سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل أن تكون الحكومة المدنية المقبلة وطنية وتحكم بهيبة القانون».

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان السبت إن المجلس العسكري يخطط لفض الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم بالقوة.وحذر التجمع من أن العملية الأمنية في شارع النيل قرب ميدان الاعتصام هي تمهيد «لارتكاب مجزرة بغرض فض الاعتصام». وحمل التجمع المجلس العسكري مسؤولية ضمان سلامة المعتصمين، ودعاه للتراجع عن «مخطط صناعة الفوضى والانفلات بالبلاد». وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان إن قتيلا سقط بإصابة بالرصاص الحي في الرأس في شارع النيل، وأصيب عشرة، عندما فتحت قوات، لم تحدد اللجنة تبعيتها، النار على المعتصمين.

قال قادة الاحتجاجات في السودان إن القادة العسكريين يفكرون في إشعال نيران العنف، ويخططون لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة. وقالت «قوى الحرية والتغيير» إن القوات الأمنية والعسكرية اتجهت مجددا إلى «استخدام القوة المفرطة، وأطلقت الرصاص في مواجهة المدنيين العزل في شارع النيل، ولا تعير اهتماما لحياة الأبرياء على الرغم من التواصل المستمر للجنة الأمنية مع لجنة العمل الميداني».

وأضافت «الترتيبات المتفق عليها لم تنفذ، بل وينفذ القادة العسكريون ما يفكرون به، وللأسف لا تفكير سوى في إشعال نيران العنف». وأشارت إلى أن الوضع في شارع النيل ظل محل نقاش مع اللجنة الأمنية «لكنها تجاهلت هذه النقاشات وتوجهت للتصرف من جانب واحد ليسقط مصابون أبرياء».

