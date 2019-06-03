عربيات ودوليات

بغداد- أ. ف. ب: أصدر القضاء العراقي خلال أسبوع واحد احكاماً بالإعدام على تسعة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي. واصدرت المحكمة الجنائية في بغداد امس حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت على فاضل طاهر عويدات وفياني أوراغي بعد ادانتهما بالانتماء لتنظيم «داعش». واصدرت خلال الاسبوع الماضي أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة فرنسين اخرين، لادانتهم بالجريمة ذاتها بعد خضوعهم للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق. ورفضت المحكمة امس معلومات سابقة اطلقها عويدات البالغ من العمر 32 عاما بتعرضه للتعذيب. وقال القاضي احمد محمد علي في بداية الجلسة إن «التقرير الطبي يبين بانه لا يوجد أثار تعذيب على جسده».

ولم يبد عويدات أي رد فعل عندما سمع القاضي يتلو حكم الاعدام بحقه. وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بسلوكه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر تنظيم «داعش» في 27 مايو.وكان عويدات نفى في اول جلسة استماع له الإثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق. وكان هذا الفرنسي الذي انتقل الى سورية مع 22 من أفراد عائلته، وفقا للقضاء الفرنسي أكد في جلسة سابقة أنه تعرض للضرب من قبل المحققين «للإعتراف بما طلبوه، وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره ما دفع القاضي الى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من يونيو المقبل.

من جهة اخرى، اصدرت المحكمة حكما مماثلا بحق الجهادي الفرنسي فياني أوراغي (28 عاما) وهو من أصل جزائري بايع تنظيم داعش» في يونيو 2014، حسب مركز تحليل الارهاب. واكد أوراغي الذي كان يفترض أن تبدأ محاكمته الإثنين لكن تم تقديمها إلى اليوم، للقاضي بلغة عربية فصحى «صحيح اشتغلت مع داعش ولكن لم اشارك في معركة لا في سورية ولا في العراق».

