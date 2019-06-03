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لندن- الوكالات: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بوريس جونسون سيكون خيارا «ممتازا» ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وذلك قبل أيام من توجهه إلى لندن في زيارة رسمية. وقال في مقابلة مع صحيفة «ذا صن» البريطانية «لقد درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير وأعرف مختلف اللاعبين لكنني أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا». وأضاف: «أنا أحبه. لطالما أحببته. لا أعرف ما إذا كان سيتم إختياره، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، وهو شخص موهوب للغاية».

وقال الرئيس الأميركي أيضا إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو الحالي بعد إخفاقها في الترويج لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، طلبوا أيضا تأييده. وقال «لا أريد أن أقول من الذي طلب، ولكن أشخاصا «مرشحين» آخرين طلبوا مني تأييدهم».

وانتقد زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين تصريحات ترامب وقال في بيان «محاولة الرئيس ترامب تحديد من سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا تعتبر تدخلا غير مقبول على الإطلاق في ديموقراطية دولتنا». وأضاف كوربين «اختيار رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يتم من الرئيس الأميركي ولا من قبل 100 ألف عضو من حزب المحافظين ليسوا أعضاء في البرلمان ولكن من قبل الشعب البريطاني عبر انتخابات عامة». وكان الرئيس الأميركي قد انتقد ماي لدورها الضعيف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا «أعتقد أن المملكة المتحدة سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يمتلك جميع الأوراق. ومن الصعب للغاية اللعب بشكل جيد عندما يحصل طرف واحد على جميع المميزات».

وفي مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في عددها الصادر امس أيد ترامب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال ترامب «إذا لم أحصل على ما أريد، فإنني سوف أبتعد»، وأضاف «إذا لم تحصل على الاتفاق الذي تريده، وإذا لم تحصل على اتفاق عادل، فعليك أن تبتعد».

ومن المنتظر أن تبلغ كلفة زيارة الرئيس الأميركي إلى لندن الأسبوع المقبل أكثر من 31 مليون دولار، وهذا يعني أن كل يوم من أيام زيارة ترامب الثلاثة إلى العاصمة البريطانية ستكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايين دولار. ومن المقرر أن تشمل عملية حماية دونالد ترامب نحو 10 آلاف شرطي، بالإضافة إلى 120 وحدة دعم، يتألف كل منها من 125 شرطيا مدربا على مكافحة الشغب، وسيتم إسنادهم بطائرات مروحية لتوفير الدعم من الجو، بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية. وبسبب هذه الإجراءات فقد ألغيت الإجازات والاستراحات لأفراد الشرطة. ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف باحتجاجات ومظاهرات مناوئة لترامب في العاصمة البريطانية بينما تعهدت شرطة لندن باتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتجين.

