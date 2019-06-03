عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: کشف سفير العراق في إيران سعد عبدالوهاب جواد قنديل أنه من المقرر أن تنقل حکومة بلاده رسالة طهران حول توقيع معاهدة عدم الاعتداء مع دول الخليج إلي مسؤولي کل من السعودية والإمارات والبحرين. وقال قنديل إن الرئيس العراقي، برهم صالح، قام بإجراءات في هذا الشأن.

وحول مقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين طهران ودول الخليج، ذكر قنديل في تصريح لوکالة «إسنا»، أن «ظريف قدم هذا المقترح خلال زيارته الأخيرة للعراق ورحب المسؤولون العراقيون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول الخليج».

وردا علي سؤال عما إذا کان من المقرر أن يعمل العراق کوسيط لنقل رسالة إيران إلي السعودية والبحرين والإمارات، أجاب السفير «نعم».

وعما إذا خطي العراق خطوة لنقل الرسالة لحد الآن أم لا، قال قنديل إن صالح زار السعودية للمشارکة في القمة العربية ومن المنتظر أن يكون قد نقل هذا المقترح للمسؤولين.

في غضون ذلك اعلن وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي مايك بومبيو، في تيسينو، ان سويسرا «تعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران» واضاف الوزير السويسري، إن الشعب الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي، مؤكدا ضرورة ضمان توصيل المساعدات الإنسانية للإيرانيين.

من جهته أكد بومبيو «أننا مستعدون للحوار مع إيران دون شروط مسبقة وجهودنا لمواجهة سياسات طهران الضارة ستستمر» مشيراً إلى أنه «على إيران وقف تمويل «حزب الله» والتدخل في الحرب السورية».

في هذا السياق ذكرت صحيفة «ماينيشي شيمبون» اليابانية أمس أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله خامنئي على أمل القيام بوساطة بين واشنطن وطهران. ومع تصاعد التوتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة حليفة اليابان، أفادت معلومات أن آبي اقترح القيام بوساطة ويفكر في القيام بزيارة دولة إلى طهران.وقالت الصحيفة إن اللقاء المحتمل بين آبي وخامنئي سيكون الأول من نوعه بين رئيس وزراء ياباني والمرشد الأعلى لإيران.

الى ذلك اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّه لا يمكن عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا في إطار «الاحترام» و«القوانين الدولية» وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية. وقال الرئيس الإيراني «إننا دعاة المنطق والتفاوض إذا ما جلسوا إلى طاولة المفاوضات باحترام تام وفي إطار القوانين الدولية، لا أن يُصدروا الأوامر بالتفاوض، ففي هذه الحالة لن نتبعهم»، وفق موقع وكالة إرنا. وأضاف «أثبتنا خلال هذه الفترة أننا لا نستسلم أمام القوى المتغطرسة والطامعة». وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي 52» وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة بمواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

