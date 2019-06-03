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الوساطة بين واشنطن وطهران


الوساطة بين واشنطن وطهران هيمنت على محادثات وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السويسري أمس «أ. ف. ب»


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