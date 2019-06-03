عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: هدد يحيى رحيم صفوي، أحد كبار مساعدي المرشد الإيراني الاعلى اية الله علي خامنئي، أمس أن السفن العسكرية الأميركية في الخليج تقع في مرمى صواريخ طهران محذراً من أن أي اشتباك بين البلدين سيرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن صفوي قوله إن «أول رصاصة ستطلق في الخليج سترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار. وسيكون هذا فوق طاقة أميركا وأوروبا وحلفاء أميركا كاليابان وكوريا الجنوبية». الى ذلك قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، امس أن العلاقات بين أميركا وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات. وأضاف بيشة في تصريحات لوكالة «إيسنا» الإيرانية» أن «رئيس الوزراء العراقي قال لوزير الخارجية الأميركي إن الإيرانيين مستعدين للمواجهة العسكرية وأن أميركا لن تخرج منتصرة من أي حرب مع إيران، لذا لا تدفعوا الأوضاع نحو الحرب... من الأفضل للأميركيين أن ينصتوا لنصيحة رئيس الوزراء العراقي» مؤكدا أن أي توتر بين إيران وأميركا سيشمل المنطقة كلها و«لهذا تسعى العديد من الدول للوساطة وذلك للحفاظ على نفسها من أي توتر». ولفت بيشة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يسعون إلى إذلال الشعب الإيراني، مؤكدا أن هذا «أمر مرفوض» وتابع بيشة أن «ترامب غاضب من إيران لأننا لم نستسلم بل وتلاءمنا مع الظروف الاقتصادية في الداخل عبر مضاعفة الصادرات غير النفطية وتعزيز الإنتاج الوطني» وأكد «الأميركيون يتصرفون بشكل غير واقعي، لذا نحن في إيران لن نكشف عن قراراتنا الحقيقية في الظروف الحالية... سنتخذ قرارات أخرى عندما يتخلى الأميركيون عن الأجواء النفسية ويدخلون الفضاء الحقيقي».

