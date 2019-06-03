عربيات ودوليات

دير الزور- الوكالات: قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في حصيلة أولية نتيجة انفجارين وسط مدينة الرقة السورية. وقال شهود عيان إن سيارة مفخخة استهدفت حاجزا لقوات سورية الديموقراطية «قسد» في دوار النعيم وسط المدينة بالتزامن مع انفجار آخر عند الباب الغربي لحديقة الرشيد. وفرضت قوات الأمن المحلية طوقا أمنيا وسط المدينة تحسبا لهجمات جديدة. من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن عدد القتلى بلغ عشرة قتلى. وأوضح المرصد المحسوب على «الاخوان المسلمين» وينشط من لندن أنّ الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وخمسة من مقاتلي قوات سورية الديموقراطية.

في غضون ذلك شن تنظيم «داعش» هجوما واسعا على مواقع القوات الحكومية في منطقة الفيضة في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا،ما أوقع عددا من القتلى والجرحى من الطرفين. وأفاد المرصد السوري أن التنظيم الإرهابي يواصل تحركاته في البادية السورية حيث عمد إلى مهاجمة مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة الفيضة جنوب مدينة دير الزور ضمن البادية السورية. وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصرا من قوات النظام، كما قتل 4 من التنظيم.

ويحتفظ «داعش» بجيب صغير في بادية دير الزور يعد منطلقاً لعملياته في البادية السورية، بالإضافة إلى سيطرته على مناطق في محيط مدينة البوكمال على الحدود السورية- العراقية.

إلى ذلك، شهد الريف الشرقي لدير الزور أيضا استهداف طائرات التحالف الدولي، عبّارات نفط في قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام كانت تقوم بتهريب النفط إلى مناطق النظام، ما تسبب باندلاع حرائق عدة في المنطقة. وبحسب المرصد السوري، فإنه يجري تهريب حوالي ستة عشر ألف برميل من النفط ومشتقاته يوميا من مناطق خاضعة لسيطرة «قسد» إلى مناطق النظام التي تشهد أزمة محروقات خانقة.

الى ذلك أعلن أحد مسؤولي المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها عبد المهباش أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سورية الذي يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر تنظيم «داعش» وقال المهباش «سيتم الاثنين إخراج دفعة من هولاء النسوة والأطفال من مخيم الهول العدد سيكون حوالي 800 نسمة»، مشيرا إلى أن من سيتم إخراجهم ليسوا جميعًا من عائلات عناصر تنظيم «داعش».

