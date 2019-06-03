عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اسفرت ضربات شنتها اسرائيل فجر امس على مواقع في سورية عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود من وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض. ولم يتمكن المرصد «المواجهة الاعلامية للإخوان المسلمين وينشط من لندن» من التحقق من هوية المقاتلين الاجانب الذين قضوا في الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع بالقرب من العاصمة السورية، حيث تتمركز قوات سورية وقوات ايرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني حليف دمشق، بحسب ما افاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن. لكن مصدرا عسكريا سورياً قال إن ثلاثة جنود سوريين قتلوا فيما جرح سبعة آخرون في القصف الصاروخي الاسرائيلي الذي استهدف محافظة القنيطرة السورية كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية محملا النظام السوري مسؤولية «كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء». وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحا أن «واحدة منهما رصدت داخل اسرائيل». وكانت الوكالة السورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر امس» لأهداف جوّية معادية» أُطلقت من إسرائيل باتّجاه «مواقع» في جنوب غرب دمشق. وقال المصدر العسكري ان الصواريخ الاسرائيلية كانت تستهدف مواقع في جنوب غرب دمشق.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ صواريخ استهدفت «تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام» في منطقة الكسوة في جنوب غرب العاصمة.

وأقر رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن إسرائيل هي من نفذت الغارات التي استهدفت مواقع في سورية وكتب على حسابه على موقع «فيسبوك» امس «أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سورية على الجولان وأوعزت لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة». وحذر من أنه سيتم الرد «بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا.

