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بحضور المدير العام لحضانة كيدزي محمد فيصل الوقيان و المدير التنفيذي ندى سعود الذكير وأولياء أمور أطفال الحضانة وأهاليهم وأصدقائهم. أقامت ادارة حضانة كيدزي حفل تخرج أبنائها للعام الحادي عشر على التوالي، تميز الحفل هذه السنة بديكوراته التي جاءت على غرار حفلات نجوم هوليوود من خلال السجاد الأحمر و ممر الشهرة.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم للطفل عبدالله الهلال ثم تحية العلم بمشاركة الأطفال سليمان الفهد ودارين البحيري وراكان العجمي.. ورحبت سارة شويش السالم مديرة الحضانة بالحضور من خلال كلمة ترحيبية أشادت فيها بمجهود أبناء الحضانة والفقرات المتنوعة التى قدمها الأطفال واللوحات الاستعراضية التى حازت على اعجاب الحضور.

بعد ذلك قامت الطفلة سلوى الشرفاء بالقاء كلمة الخريجين والخريجات

ثم قام الوقيان والذكير بتسليم شهادات التخرج لأبناء الحضانة واكبتها فرحة أولياء الأمور.

وتقدم الوقيان بوافر الشكر والتقدير لأولياء الأمور لحضورهم ومشاركتهم فرحة أبنائهم وثقتهم الغالية فى حضانة كيدزي وادارتها وتمنى لأبنائه أطفال الحضانة مستقبلاً باهراً ومزهراً.

