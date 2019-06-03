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أقام نادي المصارف غبقة رمضانية في فندق المارينا، وحضرها رئيس مجلس الادارة فاضل المندي وأعضاء المجلس والعاملون في القطاع المصرفي ومدير عام النادي عباس البلوشي.

وقد استمتع الحضور ببرنامج الغبقة والمسابقات التي تم اعدادها من قبل أعضاء اللجنة الاجتماعية وسادت المكان روح العائلة الواحدة، وكانت الغبقة فرصة للخروج من أجواء العمل والتواصل بين الموظفين في ليالي رمضان المباركة.

وبالمناسبة أكد المندي حرص مجلس الادارة على احياء العادات الكويتية الاصيلة والحفاظ عليها وتوطيد أواصر التعاون بين مجلس الادارة وموظفي القطاع المصرفي، متمنيا ان تعود هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

