الناس

العيون هي نافذة الجمال والتألق، ومن هذا المنطلق قررت عدسات فليكس أيز أن تمنح كل أنثى الفرصة لتبرز جمال عيونها بارتدائها لعدسات فليكس أيز الملونة لتمكنها من رؤية نفسها بشكل جديد ومختلف كل يوم من خلال مجموعة عدسات فليكس أيز الشهيرة متعددة الاستعمال واليومية ذات الاستعمال لمرة واحد فقط، وعليه فقد قررت خبيرة التجميل المتميزة بالكويت والخليج عبير الياسين أن تمنح جميع الحضور بمجمع ذا كيوب مول بالسالمية تجربة ارتداء عدسات ملونة وأيضا تجربة عطور روز ماري الحصرية بالاضافة الى كافة النصائح والاستشارات التجميلية التي تجعلهن على دراية بما يناسب بشرة كل منهن والأساليب التي تظهرهن بأبهى صورة وذلك لتجهيز وتحضيرات عيد الفطر المبارك.

حضر الحفل الشيخ دعيج الخليفة الصباح ولفيف من محبي روز ماري والعديد من جهات الصحافة والاعلام والشخصيات المهمة، واحتفل الجميع بالحدث الجميل.

وقد أبدت الكثير من الفتيات والسيدات اعجابهن بمجموعات عدسات فليكس أيز المتميزة بألوانها وخاماتها اليابانية المنشأ وكورية الصنع، وعبرن عن مدى سعادتهن من الراحة المتناهية عند ارتداء هذة العدسات المتميزة بألوانها المتألقة وعبرن عن شكرهم لعدسات فليكس أيز على تجربة ارتداء العدسات وابراز جاذبية عيونهن وأظهارها بأبهى طلة.

