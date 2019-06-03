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نظّمت الأكاديمية البريطانية للدراما والعروض المسرحية عرضاً مسرحياً مميزاً شمل الفئة العمرية من سن 4 الى 17 عاماً لقصة كارول لويس «أليس في بلاد العجائب»، والذي امتزج فيه ابداع التمثيل باتقان رقص الباليه. حيث كان الجمهور على موعدٍ مع مجريات قصة «أليس» التي تقمصتها الطالبة «آية عبد المجيد» وهي تغادر الحديقة الجميلة تاركة وراءها أختها بعد أن وبختها أمها «ماريا عوارجي»، وراحت تتبع الأرنب الأبيض الذي جسّدته الطالبة «صوفيا مانزو»؛ لتجد «اليس» نفسها عقب ذلك في حفرة غريبة؛ لتلتقي بعد ذلك بمجموعة من الشخصيات غير الاعتيادية في مكان عجيب؛ ثم تتوالى الأحداث وتتسارع بعد أن بدأ جسم «أليس» يتغير بين التضخم والتقلص؛ لتلعب هنالك المؤثرات المثيرة دوراً مهماً وبارزاً في احداث حالة من التشويق والاستمتاع لدى الجمهور، وصولا للحظة الحاسمة التي عادت فيها «أليس» لحجمها الطبيعي.

ثم تلتقي «أليس» بدودة القز الغامضة التي جسدتها الطالبة «سارية أسد» على ضفاف البحيرة العجيبة، ليأتي بعد ذلك اللقاء المميز بينها وبين ملكة الزهور «أليانور خان»، حيث تتداخل الأحداث وتتشابك بظهور القطة «سابين عبدو»، لتدخل المشاهد بعد ذلك في حالة من الدهشة بفضل صاحبة القبعات التي تألقت في أدائها «ياسمين عبد المجيد». ثم تتسارع وتيرة القصة، وتأخذ منحى من التدافع يأخذ بأنظار الحضور وقلوبهم وهم يتابعون ملكة القلوب «ماريا عوارجي» في الحديقة النموذجية وهي تشتاط غضباً من الورود المطلية والأكل المسروق؛ لتعلن على الفور بدء المحكمة واحضار الشهود، الا أن الشهود وعلى غير المتوقع يمتنعون عن الادلاء بشهادتهم؛ وهو ما دفع ملكة القلوب لأن تهددهم بفأسها. وفي اللحظة الحاسمة تظهر ملكة السلام «اليانور خان» لتقوم بنفي ملكة القلوب بعيداً، وهو ما دفع «أليس» لأن تنتهز الفرصة عل الفور وتحاول الهرب والقفز خارج الحفرة، للتتفاجأ بأختها توقظها من نومها، لتعلم أنها لم تكن الا مستغرقة في حلم مرت به؛ وهو ما حقق الابهار والمفاجأة لدى الجميع. وفي هذا السياق، تتوجّه الأكاديمية البريطانية للدراما بوافر شكرها للمدربتين «أفنان دحدولي» و«دومينيك ديلافيلد» على جهودهما المبذولة، ونجاحهما في اخراج هذا العرض الذي اتسم بالجودة العالية، وتجاوز حد التوقع من حيث الاتقان والابداع في المزج بين فن الباليه والتمثيل. متمنية لهما كل في اعداد الفتيات للامتحانات المعتمدة في رقص الباليه للبورد البريطاني في مايو.

