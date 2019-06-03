دوليه

بركلة جزاء بعد ثوانٍ على بداية نهائي دوري أبطال أوروبا ترجمها النجم المصري محمد صلاح، وهدف الاطمئنان في الدقائق الأخيرة عبر ديفوك اوريجي، حسم ليفربول الإنكليزي مواجهته الرتيبة مع مواطنه توتنهام (2-0) محرزا لقبه السادس أول من امس في مدريد.

وبعد 23 ثانية على انطلاق مواجهة ملعب «واندا متروبوليتانو»، رفع السنغالي ساديو مانيه عرضية ارتطمت بيد لاعب وسط توتنهام الفرنسي موسى سيسوكو، فلم يتردد الحكم باحتساب أسرع ركلة جزاء في تاريخ المباريات النهائية للفريق الأحمر، تولى صلاح ترجمتها. وهذا ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في العصر الحديث للمسابقة، بعد مدافع ميلان الإيطالي باولو مالديني في نهائي 2005 ضد ليفربول بالذات (50 ثانية)، علما بأن انريكي ماتيوس سجل لريال مدريد الاسباني بعد دقيقة من بداية نهائي 1959 ضد رينس الفرنسي (2-0).

ورفع ليفربول رصيده إلى ستة ألقاب بعد 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما أخفق توتنهام في أول نهائي له في المسابقة العريقة. وانفرد ليفربول في المركز الثالث التاريخي بعد ريال مدريد الاسباني (13) وميلان الايطالي (7)، بعدما كان يتساوى مع برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني.

ونجح مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب (51 عاما) في فك نحسه مع المباريات النهائية محققا أول فوز في سبع مناسبات. وعوض كلوب الذي يشرف على ليفربول منذ العام 2015، آخر نهائي خسره الموسم الماضي مع الفريق الأحمر في المسابقة القارية الأولى أمام ريال مدريد الإسباني (1-3). كما عوض ليفربول حلوله ثانيا في الدوري الإنكليزي وفشله بإحرازه للمرة الأولى منذ 1990، بعد تخلفه بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي.

بدوره، ثأر صلاح لخروجه مصابا في نهائي النسخة الماضية، عندما تعرض لاصابة قوية بكتفه بعد تدخل من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، وسجل نقاطا مهمة في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم. وهذه ثاني مواجهة بين الفريقين في المسابقات الأوروبية بعد نصف نهائي كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا) لموسم 1973، عندما فاز ليفربول ذهابا 1-0 على أرضه ورد توتنهام إيابا 2-1، بيد أن الأول تأهل بفارق الهدف الذي سجله خارج ارضه، ثم أحرز اللقب ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني.

وتجمدت ألقاب توتنهام عند كأس الاتحاد الاوروبي في 1972 و1984 وكأس الكؤوس الأوروبية 1963.

وكانت عودة المهاجم هاري كين، هداف مونديال 2018، متوقعة الى صفوف توتنهام بعد غيابه لسبعة أسابيع بسبب الاصابة، لكنه بدا غير جاهز وساكنا خلال الشوط الأول. ووضعت عودة كين على مقاعد البدلاء البرازيلي لوكاس مورا، بطل التأهل الى النهائي على حساب اياكس الهولندي بتسجيله «هاتريك» في إياب نصف النهائي.

ولدى ليفربول، عاد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو بعد غيابهما عن إياب نصف النهائي بسبب الاصابة، فيما لعب الهولندي جورجينيو فينالدوم أحد أبطال الفوز بالرباعية على برشلونة أساسيا وجلس جيمس ميلنر بديلا.وبعد دقيقة صمت حدادا على لاعب أتلتيكو مدريد السابق خوسيه أنطونيو رييس (35 عاما) الذي لقي حتفه أول من أمس خلال حادث سير، كانت الدقيقة الأولى بالغة السوء لتوتنهام بعد أن ارتدت عرضية مانيه من صدر ويد سيسوكو، فلم يتردد الحكم بتوجيه يده نحو نقطة الجزاء.

وسدد صلاح الركلة قوية أحسن الدولي الفرنسي هوغو لوريس تقديرها دون أن ينجح بصدها، ليتقدم ليفربول في الدقيقة الثانية من المباراة. وأصبح صلاح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي المسابقة بعد الجزائري رابح ماجر في مرمى بايرن ميونيخ الألماني عام 1987. وكان صلاح سجل في مرمى توتنهام في إياب ربع نهائي مسابقة يوروبا ليغ 2013 عندما شارك في فوز فريقه بازل السويسري، وهز شباكه بعد سنتين خلال فوز فريقه فيورنتينا الإيطالي في دور الـ32 من المسابقة عينها.

وتسجيل ليفربول المبكر قتل الاثارة في الشوط الأول، فترك توتنهام يستحوذ ويحاول الاختراق بخجل عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين. وبرغم امتلاك توتنهام الكرة الا أن ليفربول بدا الأقرب الى التسجيل مرة ثانية، لينتهي الشوط الأول بركلة صلاح المبكرة. وبرغم تقدمه، بادر كلوب الى اجراء تغييرين، فأراح فيرمينو لمصلحة البلجيكي ديفوك أوريجي وفينالدوم لميلنر، ورد عليه المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بإدخال لوكاس مورا بدلا من هاري وينكس.

دخول مورا أعلن انتهاء الحذر الممل، فبدأت المساحات تظهر، لكن ميلنر كاد يزرع على المرمى المقابل تسديدة أرضية راقبها لوريس بنظراته (69).وفي الدقائق العشر الأخيرة، ضيق ديلي آلي وسون ومورا الخناق على منطقة ليفربول، ليبدأ حارسه البرازيلي أليسون بيكر بصد والتقاط الكرات.ومن ضربة حرة للدنماركي كريستيان أريكسن أبعدها أليسون ببراعة الى ركنية، كاد توتنهام يعادل (85). وبعد ركنية أخطأ دفاع توتنهام في ابعادها، سدد أوريجي بيسراه أرضية من حافة المنطقة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى لوريس، ليعلن هدفه نهاية المواجهة منطقيا (88). وأصبح توتنهام أول فريق منذ بايرن ميونيخ الألماني في 2010 يعجز عن التسجيل في النهائي.

