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دوليه

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لوريس: فقدنا الزخم


ذكر القائد الفرنسي هوغو لوريس بشأن ركلة الجزاء «الحكم يتخذ القرار بسرعة، لا أعرف (بشأن صحتها)، يجدر العودة الى شريط المباراة. اذا اتخذ الحكم هذا القرار، فهذا يعني أنه القرار الصائب».وتابع «من اللحظة التي تبدأ فيها المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الخصم، نعم تفقد زخم المباراة بعض الشيء. كان علينا التعامل مع هذا الهدف. على رغم ذلك، حاولنا أن نقوم بما نقوم به عادة، أن نقدم أسلوب لعبنا، لكن غلب علينا الخجل في الأمتار الثلاثين الأخيرة». وأضاف «لم نشكل خطرا وكان الدفاع سهلا بالنسبة الى ليفربول. حتى الدقائق الـ15 الأخيرة عندما حاولنا كل شيء من أجل كل شيء، لكننا عمليا لم نخلق فرصا كبيرة للتسجيل».


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