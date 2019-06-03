دوليه

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «عندما تخوض هذه التجربة، ترغب في أن تقوم بها مجددا. آمل في أن نتمكن من القيام بذلك مجددا في المستقبل الأمر يتعلق بالمحاولة، بالإيمان، بالبناء، وآمل في أن يحصل ذلك مجددا في أقرب فرصة ممكنة». وتابع بشأن الهدف المبكر الذي سجله ليفربول من ركلة جزاء «لا تصدق أنه بعد مرور دقيقة واحدة ستكون متخلفا 0-1، وهو وضع لم يغير من خططنا فقط، بل غيّر أيضا من دينامية المباراة أنا فخور جدا بالجهد (المبذول)، بالطريقة التي نقاتل فيها. لعبنا بشكل جيد جدا، لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الثاني. أنا فخور جدا، ليس لدي ما أقوله».وأضاف «في الشوط الثاني كنا نستحق أكثر، كنا نستحق أن نعادل النتيجة، أن نسجل. أقدمنا على مخاطرات لكننا خسرنا. علينا أن نكون فخورين بما حققه، ألا يخيب أملنا كثيرا، ألا نحزن كثيرا. كل هذه المغامرة كانت مذهلة بالنسبة الى توتنهام. هي جزء من التعلم، من اكتساب الخبرة».وواصل «في العام الماضي كان ليفربول في الموقع الذي نحن فيه (خسارة النهائي) واليوم يحتلون مكان ريال مدريد (الإسباني). أنا سعيد للإشراف على هذا الفريق، هؤلاء اللاعبين. أهنئ ليفربول لأنهم حققوا موسما كبيرا».

