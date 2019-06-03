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الطريق إلى اللقب


عبر ليفربول الانكليزي العديد من المحطات الصعبة في طريقه الى لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي ناله بفوزه على مواطنه توتنهام 2-0 في النهائي اول من أمس على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.
في دور المجموعات: حل ثانيا في المجموعة الثالثة التي ضمت باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلغراد الصربي. وجاءت نتائج مباريات الدور الأول (مع ذكر الفريق المضيف أولا) على النجو التالي ليفربول - سان جرمان 3-2. نابولي - ليفربول 1-0.
ليفربول - النجم الأحمر 4-0. النجم الأحمر - ليفربول 2-0.سان جرمان - ليفربول 2-1. ليفربول - نابولي 1-0.
الدور ثمن النهائي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني (3-1) ليفربول - بايرن 0-0.بايرن - ليفربول 1-3.
الدور ربع النهائي في مواجهة بورتو البرتغالي (6-1) ليفربول - بورتو 2-0. بورتو - ليفربول 1-4. الدور نصف النهائي في مواجهة برشلونة الإسباني (4-3) برشلونة - ليفربول 3-0. ليفربول - برشلونة 4-0. المباراة النهائية في مواجهة توتنهام (2-0) توج باللقب السادس (بعد 1977، 1978، 1981، 1984 و2005) في تاسع نهائي في تاريخه (خسر 1985 و2007 و2018).


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