دوليه

المدرب الألماني يورغن كلوب: «أنا سعيد جدا لكل الشبان، لكل الناس، ولعائلتي. هم (أفرادها) يعانون معي، ويستحقون هذا (اللقب) أكثر من أي شخص آخر».وتابع «هل رأيتم أبدا فريقا كهذا، يقاتل وقد قارب مخزونه على النفاد؟ لدينا حارس مرمى (البرازيلي أليسون) يجعل الأمور الصعبة تبدو سهلة»، مضيفا «هذه أفضل ليلة في مسيراتنا الاحترافية. احتاج الأمر الى بعض الوقت، لكن ذلك مهم من أجل تطورنا وتحسننا».وقال ممازحا «عادة بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة أكون ثملا. لكن حتى الآن لم أشرب سوى الماء!».

المصري محمد صلاح: «الجميع سعيد الآن، أنا سعيد لأنني خضت النهائي الثاني تواليا وتمكنت من لعب 90 دقيقة. الجميع قدموا أفضل ما لديهم، لا يوجد أداء فردي اليوم، كل الفريق كان مذهلا».وأضاف «لقد ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي، أن آتي من قرية (نجريج) وأنتقل الى القاهرة، وأن أصبح مصريا على هذا المستوى هو أمر لا يصدق بالنسبة إلي».وفي تصريحات لقناة «بي إن سبورتس» القطرية، قال النجم الدولي المصري «أنا مبسوط جدا لأن هذا أمر لا يحصل كثيرا في الحياة هذا حلم طفل صغير كان في السابعة أو الثامنة من عمره».ورأى أن التتويج «جعلني فخورا بما حققته»، مؤكدا طموحه بأن يتمكن من إحراز اللقب مرة ثانية تواليا في الموسم المقبل.

ترنت ألكسندر أرنولد: «من الصعب وصف الأمر بالكلمات. (بعد) الموسم الذي حظينا به، نحن نستحق هذا اللقب أكثر من أي فريق آخر. لقد حققنا أمرا مميزا، سيطرنا على المباراة».وأضاف «لن ننظر الى الخلف ونقول إن المباراة كانت ضعيفة، سنرى أننا أبطال أوروبا. أنا مجرد شاب من ليفربول تحقق حلمه».

جوردان هندرسون: «من دون هذا المدرب (كلوب) لكان هذا الأمر مستحيلا ما قام به منذ قدومه لا يصدق».وأضاف «ثمة الكثير من التعاضد، لقد أوجد غرفة ملابس مميزة. كل التقدير يذهب إلى المدرب. أنا فخور جدا بأن أكون جزءا من هذا الفريق وأتوج ذلك (باللقب) هو أمر مميز جدا بالنسبة إلي».وتابع «هذه أفضل لحظة في حياتي، هذا ما كنت أحلم به منذ كنت طفلا. الأمر لا يتعلق بي، لا يتعلق بكوني القائد أو رفع الكأس، هو (يتعلق) بهذا النادي، بهؤلاء اللاعبين، بهذا المدرب».

