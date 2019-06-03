دوليه

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا.وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه أول من أمس على توتنهام 2-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» بالعاصمة الاسبانية مدريد. وقدم فان دايك اداء جيدا واستطاع أن يحد من خطورة مهاجمي توتنهام، وكان عاملا رئيسا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.وأنهى فان دايك موسما رائعا حيث كان توج من قبل بلقب أفضل لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز عن الموسم المنقضي.

