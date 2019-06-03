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توج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ونجم برشلونة الاسباني هدافا لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في مسيرته بتصدره لائحة هدافي نسخة 2018-2019 التي توج ليفربول الانكليزي بلقبها على حساب توتنهام الانكليزي (2-0) في المباراة النهائية في مدريد أول من امس.

وسجل ميسي الذي أقصي فريقه من الدور نصف النهائي على يد ليفربول بعد «ريمونتادا» تاريخية للاخير حول بها خسارته 0-3 ذهابا في برشلونة الى فوز برباعية نظيفة ايابا في ليفربول، 12 هدفا في نسخة هذا العام رافعا رصيده الى 112 هدفا في تاريخ مشاركاته في المسابقة، بفارق 14 هدفا خلف هدافها التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الايطالي.

وتفوق ميسي الذي نال هذا العام أيضا جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الوطنية الأوروبية للمرة السادسة أيضا، بفارق أربع أهداف عن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، فيما تقاسم أربعة لاعبين المركز الثالث برصيد 6 أهداف لكل منهم وهم رونالدو والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الانكليزي) والصربي دوسان تاديتش (اياكس الهولندي) والمالي موسى ماريغا (بورتو البرتغالي). وتقاسم الدولي المصري محمد صلاح، صاحب الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام في النهائي القاري، المركز السابع برصيد 5 أهداف مع الارجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) والبوسني ادين دجيكو (روما الايطالي) والانكليزي هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا (توتنهام) والكرواتي أندري كراماريتش (هوفنهايم الالماني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي) والانكليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي).

