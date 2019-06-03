دوليه

لجأ نيمار، نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، الى الهجوم المضاد بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في مدينة ساو باولو البرازيلية، تتهمه من خلالها باغتصابها في باريس، مؤكدا براءته وأنه ضحية فخ نصب له.

ويأتي تكشف هذه القضية في وقت يستعد نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، مع المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بدءا من 14 يونيو الحالي. وأكدت السلطات البرازيلية لوكالة فرانس برس تقدم سيدة بشكوى من هذا النوع، بعد معلومات نشرها بداية موقع أوول الالكتروني أول من أمس.

واتهمت السيدة التي لم يفصح عن اسمها، النجم البرازيلي بأنه لجأ الى العنف من أجل اقامة علاقة جنسية مع الضحية دون موافقتها منتصف مايو.وفي شريط فيديو مدته سبع دقائق نشره في وقت مبكر أمس عبر حسابه على انستغرام، قال نيمار يتهمونني بالاغتصاب. هذه كلمة كبيرة. هذا أمر قوي، لكن هذا ما هو حاصل.

وأضاف الأمر فاجأني بالفعل، هذا أمر قبيح، أمر محزن جدا لأن من يعرفني، يعرف أي نوع من الناس أكون ويعرف أني لا أقوم بأمر مماثل.وعرض نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، في الشريط الذي نشره على حسابه، الرسائل الطويلة المتبادلة مع الشابة على تطبيق واتساب، بما فيها صور عارية تسلمها منها، مع اخفاء اسمها.وأقر بأنها لحظات حميمية، لكن من الضروري عرضها لتباين أنه لم يحصل في الواقع أي شيء.

وحسب موقع أوول، أقامت المدعية ثلاثة أيام في باريس من 15 الى 17 مايو، وانتظرت حتى يوم الجمعة الماضي للتقدم بشكوى بعد عودتها الى البرازيل، لأنها شعرت بأن عواطفها قد جرحت.

