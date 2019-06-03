دوليه

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة تهنئة الى محمد صلاح عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الانكليزي. وكان ليفربول توج باللقب على حساب فريق توتنهام عقب الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في اسبانيا.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية لقب دوري الأبطال سيظل الأفضل في مشوار صلاح، سعيد بفوز محمد صلاح بدوري الأبطال أول لقب له مع الفريق منذ انضمامه قادماً من روما. من جانب اخر أرسل رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، برقية تهنئة لصلاح بعد قيادة فريقه الانكليزي للفوز بالبطولة. وقال هاني أبو ريدة في برقيته لصلاح ان هذا الانجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم، راجيا أن يكون فألا حسنا لنا جميعا في قيادة صلاح لمنتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية.وأضاف أبو ريدة أنه يتقدم بهذه التهنئة نيابة عن ملايين من محبي كرة القدم وعشاق المنتخب المصري.

