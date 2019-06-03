دوليه

يخوض الزمالك مواجهة مهمة للغاية اليوم الاثنين عندما يواجه حرس الحدود في لقاء مؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز المصري. وتعادل الزمالك في الجولة الماضية مع الانتاج الحربي 1 ـ 1 ليخسر نقطتين ثمينتين في السباق على اللقب مع الأهلي ويعلن بعدها النادي عن أقالة المدرب السويسري كريستيان غروس وعينت الادارة خالد جلال على رأس الجهاز الفني الذي شهد تعديلات واسعة وسيقود هذا الجهاز الزمالك في مباراة اليوم وسط آمال كبيرة في استعادة الانتصارات للاحتفاظ بفرصة الفوز باللقب. ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 67 نقطة من 30 مباراة خلف الأهلي المتصدر برصيد 74 نقطة من 32 مواجهة. وفوز الزمالك في مباراتيه المؤجلتين سيجعل الفارق بينهما يتقلص الى نقطة واحدة قبل مواجهة القمة بينهما في نهاية المسابقة. ويعول خالد جلال على سلاح الروح المعنوية بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية مؤخرا لاستعادة الانتصارات وتجاوز عقبة حرس الحدود اليوم. ومن المتوقع أن يدفع جلال بالتشكيلة المعتادة للزمالك لضيق الوقت على أن يمنح الفرصة بعد ذلك لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة مع غروس. ويغيب عن الزمالك اليوم محمد ابراهيم للايقاف ومحمود عبد العزيز للاصابة. وسيلعب الزمالك بتشكيلة تضم محمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحازم امام وطارق حامد ويوسف أوباما وابراهيم حسن وكهربا وأيمن حفني وخالد بوطيب.

