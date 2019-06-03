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بلغ فريق «بي أم دبليو» نهائي دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم بعد تغلبه على لافاتزا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ليحجز موعدا مع الخليج للكابلات الذي تغلب أيضا على ماي فاتورة بركلات الترجيح ضمن منافسات اليوم قبل الاخير. في أولى مواجهات نصف النهائي، تبادل فريق «بي أم دبليو» ولافاتزا الأدوار لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق، حيث سجل للأول محترفه الايطالي سترينغاري، بينما ادرك مواطنه دودو التعادل ليبقي على امال لافاتزا.

وحافظ «بي أم» على تماسكه عقب طرد محترفه الايطالي مان فروي، لينجح الفريق بعدها بفضل تألق حارسه عبدالله حيات في حسم الموقعة الشائكة بركلات الترجيح بعد تصديه لركلة سالم امان.

كما يدين الفريق الفائز بعبوره للنهائي لكتيبة المحليين التي يبرز منها عبدالرحمن الطويل وعبدالرحمن الوادي واحمد الفارسي وعبدالعزيز الهاجري.

وفي المباراة الأخرى، عانى الخليج للكابلات الأمرين ليجتاز عقبة ماي فاتورة أحد افضل الفرق التي قدمت مستويات رائعة في الدورة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين بكل فريق، وسجل للكابلات الثنائي البرازيلي لويزيتو وفامبيتا، ولماي فاتورة البرازيلي رافينيا وعبداللطيف العباسي.

وفي ركلات الترجيح حسم الكابلات المواجهة لصالحه ليصعد الى المباراة النهائية. من جانبه، اشاد اسامة حسين نجم الكرة الكويتية ونائب رئيس النادي العربي بما تبذله اللجنة العليا و اللجان المنظمة والعاملة في دورة الروضان من جهود وعمل مستمر كل عام للارتقاء بالدورة من كل النواحي التنظيمية والفنية والاعلامية والتسويقية مع كل نسخة جديدة حتى بات عنوان الدورة الرئيس التطور المستمر.

ولفت الى ان الدورة تحتل مكانة مميزة في البرنامج الرمضاني من كل عام بما تقدمه من المتعة والاثارة في عالم كرة الصالات بمشاركة كوكبة من نجوم اللعبة المحترفين واللاعبين المحليين الى جانب الفرق العربية وسط اجواء رائعة.

واضاف حسين ان استقطاب اللجنة المنظمة لكوكبة من نجوم الكرة العالمية في كل عام والذين تنتظرهم جماهير الدورة بشغف بمثابة نقطة مضيئة في سجل الدورة الحافل لاسيما بعدما شهدت النسخة 40 العديد من المفاجآت ولعل ابرزها اقامة 4 مباريات للحلم.

