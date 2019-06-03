محلية

ابدى الاسباني راميلو دياز مدرب فريق «بي أم دبليو» سعادته بما قدمه فريقه خلال منافسات النسخة 40 من عمر الدورة، مؤكدا ان النتائج التي حققوها تعد نتاج طبيعي لعمل وجهد كبير. واضاف ان هدفهم من البداية كان واضحا بالمنافسة على لقب النسخة 40.

وأكد انه تابع العديد من البطولات والدورات ويرى ان دورة الروضان هي افضل دورة بالعالم من كافة النواحي، تنظيمها رائع تغطيتها الاعلامية متميزة، كما أن المستوى الفني لمنافساتها مميز للغاية في ظل مشاركة كوكبة من افضل لاعبي الصالات المحترفين الى جانب اللاعبين المحليين المميزين والناشطين بالدوري المحلي. واشار الى ان التتويج بلقب الروضان هدف عمل لتحقيقه بعد نجاحه مع فريقه الكويت في تحقيق لقب الدوري المحلي.

