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اختتمت الأسبوع الماضي بطولة جمعية مشرف الرياضية التي اقيمت على مركز تعليم وتدريب البولينغ في منطقة صباح السالم.

وتنافس على القاب البطولة التي اقيمت يومي 22 و23 مايو الماضي، مئات المتسابقين من الجنسين، وذلك في مسابقات البولينغ (3 فئات رجال و 3 فئات سيدات)، وبلياردو رجال (فئتان)، وكرة الطاولة فئة واحدة للسيدات.

وفي ختام البطولة، قام رئيس لجنة العمل الاجتماعي في جمعية مشرف عيسى القلاف وبحضور رئيس اللجنة الادارية والمالية أنور غضنفري ورئيس لجنة المشتريات والتسويق في الجمعية محمد منصور بتتويج 10 فائزين من كل فئة. من جهته، شدد رئيس لجنة العمل الاجتماعي عيسى القلاف على مواصلة الجمعية دورها الخدمي وممارسة أنشطتها التي تساعد على تفعيل القيم الاجتماعية الايجابية، مؤكداً حرص الجمعية على دعم الأنشطة التي تلبي طموح المساهمين وأبناء المنطقة، والتأكيد على الاهتمام بهذه المبادرات والمسابقات التي تزيد من أواصر العلاقة والتفاهم والألفة بين الأهالي.

واعتبر القلاف أن دعم العنصر الشبابي والاهتمام به، هو من أولويات عمل مجلس الادارة، وأن اقامة مثل هذه الأنشطة والمسابقات والبرامج تساهم في خلق مزيد من الأجواء الاجتماعية والعائلية الهادفة. واعتبر أن شغل وقت الفراغ بما يعود بالفائدة على أبناء المنطقة والمساهمين، هو من أهم الأهداف التي تسعى الادارة الى تحقيقها خصوصا في فترة الصيف، وكذلك البحث عما يرضي المساهمين، مؤكداً أن الجمعية مستمرة في نهجها واسلوبها، وكذلك المحاولة قدر الامكان ابتكار واقامة الفعاليات التي ترسم الرضا والفرح والقبول على محيا أبناء المنطقة.

