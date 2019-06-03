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حقق الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للقوس والسهم أحمد رشدي انجازا كبيرا لمصر والعرب في انتخابات لجنة العدالة والقيم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم التي جرت أمس في هولندا وحصل على اعلى الأصوات متفوقا على مرشحي الولايات المتحدة والمكسيك وكوريا وتم تهنئة الاتحاد الدولي وجميع الأعضاء لرشدي والاشادة بالانجازات التي حققها خلال الفترة السابقة. من جانب اخر، اختار الاتحاد الدولي للقوس رشدي لتحكيم بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة في القوس والسهم والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020 يليها تحكيم بطولة العالم في القوس والسهم.

