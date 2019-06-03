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أثار الأردني أحمد الرياحي لاعب نادي القادسية مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كتب في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر عبارة: «للصبر حدود». وفي الوقت الذي فسّرت فيه الجماهير هذه الجملة على أنها استياء من اللاعب على معاملة مجلس أدارة نادي القادسية وعدم حصول الرياحي على مستحقاته المالية، اكتفى الأخير بتلك التغريدة ولم يوضح أكثر. وتردد أن اللاعب مستاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته للموسم المنصرم بالاضافة الى وضعه في القائمة (C) للاحتراف الجزئي التي تعتبر المستوى الأخير للاعبين المسجلين في القائمة، رغم أن اللاعب ملتزم في التدريبات.