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الرياحي: للصبر حدود

راشد خلف
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الإثنين 03 يونيو 2019

أثار الأردني أحمد الرياحي لاعب نادي القادسية مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كتب في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر عبارة: «للصبر حدود». وفي الوقت الذي فسّرت فيه الجماهير هذه الجملة على أنها استياء من اللاعب على معاملة مجلس أدارة نادي القادسية وعدم حصول الرياحي على مستحقاته المالية، اكتفى الأخير بتلك التغريدة ولم يوضح أكثر. وتردد أن اللاعب مستاء بسبب عدم حصوله على مستحقاته للموسم المنصرم بالاضافة الى وضعه في القائمة (C) للاحتراف الجزئي التي تعتبر المستوى الأخير للاعبين المسجلين في القائمة، رغم أن اللاعب ملتزم في التدريبات.


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