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الصراف يعود الى «سلة القادسية»

زيد خلف
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الإثنين 03 يونيو 2019

أعاد نادي القادسية نجم كرة السلة عبدالله الصراف الى صفوف الفريق ليشارك معه في منافسات الموسم المقبل بعد قرابة 5 مواسم قضاها متنقلاً بين العربي وكاظمة والجهراء. ويعتبر الصراف من أفضل اللاعبين المحليين لكنه تأثر بكثرة الاصابات وكان آخرها اصابته في الكتف الموسم الماضي والتي اضطرته الى الابتعاد طوال الموسم.
ويسعى القادسية الى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب بالاضافة الى انه يدرس حالياً مسألة الابقاء على المدرب المقدوني جوردانكو دافيدكوف من عدمه، حيث تطمح ادارة الفريق الى تجهيز «الأصفر» بأفضل صورة لاعادة البطولات الى النادي بعد أن غابت عنه الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق خالي الوفاض.


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