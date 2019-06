الاخيرة

«Liverfuul» هو الآن اسم أشهر عربة فول وفلافل في مصر، بل ربما في العالم. خصوصا بعد فوز نادي ليفربول الانكليزي ونجمه المصري محمد صلاح ببطولة دوري أبطال أوروبا. واصبحت العربة حديث الشارع بعد أن انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسبب يعود الى تحريف ملّاكها لاسم نادي «ليفربول» الى «ليفرفول» ليرتبط بالفول والطعمية الطعام الشعبي الاكثر شهرة في مصر.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد قام ملّاك العربة بإجراء تعديل «بسيط» على شعار النادي الانكليزي الشهير «لن تسير وحدك أبداً» (Youll Never Walk Alone) ليصبح الآن (Youll Never Eat Alone) أي «لن تأكل وحدك أبداً»