loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ليفرفول.. طعمية بنكهة الـ«Champions League»


«Liverfuul» هو الآن اسم أشهر عربة فول وفلافل في مصر، بل ربما في العالم. خصوصا بعد فوز نادي ليفربول الانكليزي ونجمه المصري محمد صلاح ببطولة دوري أبطال أوروبا. واصبحت العربة حديث الشارع بعد أن انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي والسبب يعود الى تحريف ملّاكها لاسم نادي «ليفربول» الى «ليفرفول» ليرتبط بالفول والطعمية الطعام الشعبي الاكثر شهرة في مصر.
ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فقد قام ملّاك العربة بإجراء تعديل «بسيط» على شعار النادي الانكليزي الشهير «لن تسير وحدك أبداً» (Youll Never Walk Alone) ليصبح الآن (Youll Never Eat Alone) أي «لن تأكل وحدك أبداً»


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة