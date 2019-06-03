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نشر الأستاذ في جامعة هارفارد الأميركية، سانجيف شوبرا، أهم البنود في طريقك الى السعادة الحقيقية. وغالبا ما يكون الجواب هو المال، لكن يقول شوبرا، ان الفوز بتذكرة يانصيب بقيمة 20 مليون دولار لن يجعل الشخص أكثر سعادة، لكن هناك أربعة أشياء تم ربطها علميا بزيادة مستوى السعادة لدى الأشخاص.. والأشياء الأربعة هي:

1. الأصدقاء والعائلة.. يؤكد شوبرا ان توطيد العلاقات مع أشخاص نثق بهم أمر أساس للسعادة بشكل عام، فوجود علاقات انسانية عميقة وذات مغزى لها أهمية كبرى، والا فسيعاني العالم من وباء الوحدة. 2. الغفران.. ان كنت قادرا على المسامحة فهي تحررك من أعباء الكراهية وغيرها من المشاعر غير الصحية التي يمكن أن تؤثر سلبا على حياتك بشكل عام وسعادتك.

ويستشهد أستاذ جامعة هارفارد هنا بنيلسون مانديلا الذي قال بعد خروجه من سجن دام 27 عاما: «ليس لدي أي مرارة، ليس لدي أي استياء، ان الاستياء يشبه شرب السم».

وتشير الدراسات الى أن الغفران يمكن أن يقلل من خطر الاصابة بالنوبات القلبية، ويحسن مستويات الكوليسترول في الدم، ويقلل من ضغط الدم والقلق والاكتئاب والاجهاد.

3. العطاء.. الانخراط مع الجمعيات الخيرية والتبرع بالمال لمساعدة الآخرين هو أحد أكثر الطرق ارضاء للنفس، ويؤكد الباحثون أن الناس الذين يتطوعون يشعرون بسعادة أكبر، واحترام للذات أعلى، وهو ما يساعد في خفض معدل الوفيات.

4. الامتنان.. ويقتبس الأستاذ مقولة، «اذا كنت لا تعرف لغة الامتنان، فلن تكون أبدا متكلما بلغة السعادة». ويشير أن ممارسات الامتنان البسيطة، مثل قول «أنا ممتن» مرة واحدة على الأقل يوميا، يمكن أن تساعد الناس على تذوق التجارب الايجابية والتعامل مع الظروف العصيبة. ويضيف شوبرا أن قضاء بعض الوقت في الشعور بالامتنان يجعل الانسان أكثر وعيا بالأشياء الايجابية في حياته، وأقل توترا من الأشياء السلبية في حياته.

