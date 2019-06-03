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كشفت دراسة حديثة أن الضغط البسيط على الذراع والساق قد يفيد الدماغ، وأن الضغط الاضافي قد يساعد في تنظيم تدفق الدم الى الدماغ، كما يزيد مستويات الجزيئات الواقية من السكتة الدماغية.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يضعون جهاز ضغط الدم المحمول على الذراع أو الساق لعدة دقائق، فانهم يختبرون سيطرة أكبر على تدفق الدم الى أدمغتهم، وفقا لما نقله موقع «لايف ساينس» عن دراسة أجراها مجموعة من الباحثين ونُشرت في مجلة «طب الأعصاب» الأربعاء. وأفاد الباحثون أن هذه الطريقة زادت أيضا من مستويات الجزيئات الواقية في الدم، والتي سبق أن ذكرت دراسات أنها تلعب دورا وقائيا في الدماغ، مثل منع السكتة الدماغية.

وقد أشارت الأبحاث السابقة الى أن «تدريب» أعضاء الجسم عن طريق تقييد تدفق الدم، وبالتالي الأكسجين، اليها من خلال الضغط بشكل دوري على الذراعين والساقين، قد يجعلها أكثر مرونة عندما تنشأ مشاكل. على سبيل المثال، قد يكون القلب المدرب أكثر مقاومة للتغيرات في تدفق الدم خلال نوبة قلبية. وقال الباحثون ان مثل هذا التدريب قد يسمح للدماغ بتنظيم تدفق دم العضو بشكل أفضل، على الرغم من التغيرات في ضغط الدم، وهي عملية تسمى «التنظيم الذاتي للدماغ». وقال طبيب الأعصاب في المستشفى الأول بجامعة جيلين في الصين، الباحث في الدراسة، الدكتور يي يانغ: «من المعتقد عموما أن ضعف التنظيم الذاتي للدماغ قد يزيد من خطر اصابته بالسكتة الدماغية.. ولا يوجد حاليا أي تقرير عن كيفية تحسين التنظيم الذاتي للدماغ من أجل تقليل المخاطر».