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قبيل عقد المؤتمر الدولي لمطوري تطبيقات أجهزة «أبل» اليوم، أضافت الشركة الأميركية العملاقة تعديلا على متجرها الإلكتروني «آب ستور» لتسهيل تنزيل التطبيقات من المتجر، مع زيادة الحد الأدنى لحجم البيانات المسموح بتنزيلها دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي».

وقد رفعت الشركة الحد الأدنى لحجم التطبيق المسموح بتنزيله من 150 ميغابايت إلى 200 ميغابايت، بحسب موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا الذي أشار إلى أنه تم رصد هذا التغيير للمرة الأولى من خلال موقع «ناين تو فايف ماك» المتخصص في موضوعات «أبل». ويعني التغيير أن المستخدمين لن يشاهدوا رسالة تطلب ضرورة الاتصال بخدمة «واي فاي» لتنزيل التطبيقات التي يقل حجمها عن الحد الأقصى الجديد.

وتقوم «أبل» بتغيير الحد الأدنى لحجم الملفات التي يمكن تنزيلها كل عدة سنوت مع تحسن خدمة نقل البيانات عبر شبكات الاتصالات الخليوية،

