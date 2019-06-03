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الوفيات


فحيمه مزيد محسن الشمري، زوجة خليف حمود الدليلي، (72 عاماً)، شيعت، القصر، ق2، ش5، م7، ت: 51333325 - 99081273
منال خلاف عليج سالم، زوجة محمد عايد خميس العنزي، (52 عاماً)، شيعت، الرجال: الروضة، صالة دسمان، ق2، شارع سليمان بوكحيل، ت: 50414157، النساء: السلام، ق2، ش214، م30، ت: 66208878
مريم علي محمد، أرملة حسن علي العبدالملك، (95 عاماً)، شيعت، الرجال: الجابرية، ق10، ش6، م3، ت: 99900889، النساء: السلام، ق5، ش510، م23، ت: 97699051
إبراهيم عبدالكريم عبدالله المنيس، (95 عاماً)، شيع، الرجال: كيفان، ديوان المنيس، ق5، خلف نادي الكويت، ت: 24843123 - 65515027، النساء: الروضة، ق4، ش41، م17أ، ت: 65190090
إنا لله وإنا إليه راجعون


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