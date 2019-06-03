مال وأعمال

أوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر ان طرح اسهم شركة البورصة للاكتتاب العام يأتي، بالطبع، ضمن تنفيذ قانون تخصيص شركة البورصة، و توفير فرص استثمارية ملائمة للمواطنين.

وأوضح البدر في تصريحات خاصة لـ«النهار» ان الاسراع بمباشرة هذا التوجه يعد امراً محموداً لها لقيامها بمباشرة هذا الأمر بالسرعة اللازمة، لافتاً ان الأمر لا يحتاج لمناقصة واختيار مدير لها.

وأشار الى ان حجم الاصدار الذي لن يتجاوز 13 مليون دينار و بسعر اقل بمراحل من 50% من سعر المزاد لا يتطلب مديراً للطرح او اقناع الناس بالمشاركة فيه.

واستدرك الرشيد بالقول ان شركة البورصة بامكانها القيام بطرح الأسهم على المواطنين بنفسها بالتعاون مع البنوك المحلية الراغبة.

وأضاف ان هذا الأمر اسرع وأكثر فعالية وأرخص، الا اذا كان القانون او توجيهات هيئة اسواق المال تحتم ذلك الأمر.

جدير بالذكر ان هيئة اسواق المال طرحت مناقصة لادارة طرح اسهم شركة بورصة الكويت لاكتتاب المواطنين، بدءاً من يوم امس الاول وحتى 16 يونيو الحالي موعد اقفال الطرح.

وبحسب بيان للهيئة، فان تلك الخطوة تأتي لتسريع خطوات طرح حصة 50 في المئة من اسهم البورصة لاكتتاب المواطنين، بحسب برنامج الخصخصة الذي وضعته الهيئة.

وتم تقسيم اسهم البورصة بحسب برنامج الهيئة الى 50 في المئة لاكتتاب المواطنين، و44 في المئة يتم بيعها للقطاع الخاص، وهو ما تم بالفعل في شهر فبراير الماضي، فيما ستحتفظ الحكومة بنسبة 6 في المئة فقط.

وقد حددت هيئة اسواق المال يوم الأحد الموافق 9 يونيو الحالي لعقد اجتماع تمهيدي مع الشركات الراغبة في المنافسة على ادارة الطرح، لمناقشة تفاصيل المناقصة، والرد على جميع الاستفسارات من قبل الجهة المعنية بالمناقصة بهيئة اسواق المال.

وأشارت الهيئة الى ان سعر كراسة الشراء للدخول بالمناقصة عند 200 دينار، فيما ستكون نسبة الكفالة الأولية 1 في المئة من القيمة الاجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ الاقفال.

يُذكر ان تحالف شركة الاستثمارات الوطنية فاز في فبراير بمزايدة خصخصة بورصة الكويت باجمالي حصة 44 في المئة من اسهم الشركة، بسعر 237 فلساً للسهم، واجمالي 19.9 مليون دينار. وأعقب ذلك اعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال احمد الملحم طرح 50 في المئة من اسهم بورصة الكويت للاكتتاب العام على المواطنين خلال الربع الأول من 2020. وأشار الى انه سيتم عمل تقييم لمعرفة القيمة الفعلية للسهم، بغض النظر عن القيمة الاسمية له، والمقدرة بـ 100 فلس وبعدها سيكون الاكتتاب للجميع.

