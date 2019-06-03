مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 6?03 نقاط ليبلغ مستوى 5725?6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?11 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 72?3 مليون سهم تمت من خلال 4148 ألف صفقة نقدية بقيمة 22 مليون دينار «نحو 74?8 مليون دولار أميركي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8?5 نقاط ليصل إلى مستوى 4745?11 نقطة بنسبة 0?18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 25?4 مليون سهم تمت عبر 1195 صفقة نقدية بقيمة 2?3 مليون دينار «نحو 7?8 ملايين دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 13?01 نقطة ليصل إلى مستوى 6229?2 نقطة بنسبة انخفاض 0?21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 46?8 مليون سهم تمت عبر 2953 صفقة بقيمة 19?7 مليون دينار «نحو 66?98 مليون دولار».

وكانت شركات «الراي» و«كميفك» و«صلبوخ» و«سنرجي» و«أسمنت خليج» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أهلي متحد» و«بيتك» و«صناعات» و«زين» و«الدولي» الأكثر تداولا بينما كانت شركات «المنتجعات» و«العقارية» و«المعدات» و«المال» و«دانة» الأكثر انخفاضا.وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت عن وقف التداول في أسهم «الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية» و«الكوت للمشاريع الصناعية» و«ريم العقارية» اعتبارا من اليوم لحين ورود بياناتها المالية. وشهدت الجلسة إفصاحات عن تعاملات لأشخاص مطلعين على أسهم شركات «مراكز التجارة العقارية» و«الصناعات الوطنية» و«المتكاملة القابضة» وبنك بوبيان فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

