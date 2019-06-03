مال وأعمال

واصلت الكويت تثبيت اسعار البنزين لشهر يونيو بالاضافة الى اسعار الكيروسين والسولار ، لتؤكد مجدداً سياسة تثبيت اسعار الوقود بكل انواعه لديها وهي نفس السياسة التي انتهجتها منذ مطلع العام الحالي ولشهر يونيو الحالي.

ورفعت الكويت اسعار البنزين قبل اكثر من عامين وثمانية اشهر بنسب تصل الى 83 في المئة للبنزين عالي الجودة، بينما تم رفع سعر البنزين «91 اوكتين» بنسبة 41 في المئة ليبلغ 85 فلسا، والبنزين «95 اوكتين» بنسبة 61 في المئة ليبلغ 105 فلوس للتر.

وواصلت بوصلة الاستهلاك التحول الى البنزين «91 اوكتين» لتقارب الـ59 في المئة بينما تصل نسبة الاستهلاك للبنزين «95 اوكتين» الـ40 في المئة، مقابل 1 في المئة فقط للألترا.

وفيما غردت الامارات العربية المتحدة، وحيدة على المستوى الخليجي في رفع اسعار الوقود لديها خلال شهر يونيو ، واصلت السعودية وقطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين سياسية تثبيت اسعار الوقود لديها دون تغيير. حيث سترفع الامارات اسعار البنزين الممتاز من 2.48 درهم يونيو الماضي الى 2.53 درهم في الشهر الحالي 2019.

كما سيرتفع سعر البنزين العادي في الامارات الى 2.34 سعر درهم ، بعد ان كان 2.25 درهماً في يونيو الماضي.

وشهد سعر لتر الديزل في الامارات زيادات تعد الأقل بين جميع انواع الوقود، ليرتفع من 2.53 درهم في شهر مايو الى 2.56 درهم اعتبارا من بداية يونيو 2019. كما يشار الى ان اسعار البنزين بأنواعه والديزل في شهر يونيو شاملا ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمئة. وترجع معايير تحديد اسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، الى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا او هبوطا، بعد اضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

وفي المملكة العربية السعودية، اعلنت ارامكو منتصف ابريل عن ان اسعار البنزين المحدّثة للربع الثاني من العام الحالي. وأفادت ارامكو، ان اسعار المحروقات بالسعودية ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر و بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الثاني من ابريل الى يونيو 2019.

