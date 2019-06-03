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مال وأعمال

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اتحاد المصارف: البنوك تعطل أعمالها من الثلاثاء إلى الأحد


قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي بأن البنوك سوف تعطل اعمالها ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين (4، 5، 6/6/2019) باعتبارها عطلة رسمية على التوالي بمناسبة عيد الفطر السعيد، سواء كان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك او اول ايام عيد الفطر السعيد على ان تباشر البنوك اعمالها المعتادة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، وذلك بناءً على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي.
وقال الحساوي اننا ننتهز هذه المناسبة لنتقدم بأطيب التهاني والتبريكات الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.


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