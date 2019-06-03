مال وأعمال

«أ. ف. ب»: خفض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن ارباح 2019 بنسبة 21 في المئة الى 28 مليار دولار مقابل 35,5 مليار دولار سابقا، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، بحسب بيان الاحد للمنظمة الدولية للنقل الجوي (اياتا).

وقالت المنظمة «لقد تدهور المناخ الاقتصادي لشركات الطيران مع ارتفاع سعر الوقود والتراجع الكبير للمبادلات التجارية في العالم».

وتؤثر الحرب التجارية الصينية - الاميركية خصوصا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تمثل نحو 40 في المئة من الشحن الجوي في العالم. وأدت انعكاسات هذه الحرب مع ارتفاع سعر الكيروسين، الى خفض توقعات ارباح القطاع بـ 1,7 مليار دولار اي من 7,7 الى 6 مليارات دولار.

