آراء

آلاف من خريجي الثانوية العامة والمعهد الديني يقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من حياتهم، مفترق طرق إلى المستقبل كلٌ يتخذ مساره الذي يطمح إليه، هذا هو المفترض والأصل ولكن الواقع مختلف عن ذلك.. لم يعد الطالب هو من يختار تخصصه الأكاديمي والمهني بل أصبحت السعة المكانية هي التي تفرض على الطالب في أي كلية يدرس ولو كانت بخلاف ميوله وهواه.

هذا هو الواقع المؤسف اليوم الذي يصطدم به خريجو الثانوية منذ سنوات عديدة مضت، الجامعة في كل سنة ترفع نسب القبول في بعض التخصصات المهمة لسوق العمل فيضطر أبناؤنا إلى الانتساب إلى جامعات خارجية متكلفين الأعباء المالية وعناء السفر وضعف مستوى بعض الجامعات في الخارج، فأصبح لدينا حملة شهادات وليس حملة مؤهلات حقيقية.

أكبر إساءة قدمناها للعلم حين ربطناه بالوظائف والترقيات، الطلبة عبثوا بالعلم؛ لأنهم لا يريدونه إلا للوظيفة، يرمون الكتب بعد الامتحان، ويشترون أبحاثهم من المكتبات، والأساتذة يكتبون أبحاثًا أي كلام؛ لأنهم لا يريدون منها سوى الترقية، وبذلك أفسدنا العلم والأخلاق.

لدينا صروح لمشاريع جامعية عملاقة وكليات تطبيقية في حين لايزال الكثير من خريجي الثانوية يضطرون للدراسة في جامعات عربية دون المستوى، بالتأكيد هناك خلل لابد من التوقف عنده.

الجامعات الخاصة لا يطيق أسعارها محدودو الدخل حيث فتحت أبوابها للبعثات الداخلية لتغرف من ميزانية وزارة التربية.. ولو ضاقت السبل الأكاديمية بالخريجين وأرادوا الاتجاه للكليات العسكرية وجدوا أن الواسطة سيدة الموقف، حيث يتوزع القبول فيها بين حصص للنواب وحصص لأبناء كبار الضباط وأخرى لكبار المتنفذين ولاعزاء للخريج مستوفي الشروط من عامة المواطنين.. لذلك لا نستغرب من استفحال حالات الغش في الامتحانات بين الطلبة والمجاهرة والمفاخرة بطرق وأساليب الغش مع صمت مسؤولي التعليم عن ذلك، وهذا يرتبط بغياب تكافؤ الفرص وتفشي الفساد في أغلب مؤسسات الدولة.

