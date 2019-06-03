آراء

رسم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في كلماته الثلاث التي القاها في قمم مكة خارطة طريق نحو حل الازمات التي تعاني منها المنطقة، انطلاقا من الحاجة الى الحوار بين الجميع القائم على الصراحة والمكاشفة للخروج من دوامة العنف التي تسود المنطقة منذ سنوات. وكانت كلمة سموه في القمة الاسلامية جامعة وتأسيسية لما باتت عليه الامة الاسلامية حاليا، وهي صورة واقعية لا تزويق فيها ولا مبالغة. انطلاقا من هذه الحقائق فان الواقع الذي تعيشه الامة الاسلامية ينعكس سلبا على جميع الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، ومنها الكويت ودول الخليج العربية، وليس امامنا الا النظر بعين المسؤولية الى كل القضايا التي تهدد الامنين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول، وان نعمل جميعا على الخروج من دوامة العنف والازمات ولغة التهديدات المتبادلة التي اوصلتنا الى هذه الدرجة من التردي.

حين تكون اعلى نسبة للنازحين من المسلمين في العالم، وغالبية الحروب تدور رحاها في دول اسلامية، واعلى نسبة بطالة في العالم في الدول الاسلامية، وكذلك اعلى نسبة امية، فان ذلك يعني زيادة في الازمات، وتراكم اسباب الانفجار الداخلي والخارجي، وبالتالي فان اي خيار غير السعي الى التنمية الجادة، ومنع املاء الارادات على الاخر، ضرورة ملحة، والا فان هذه الامة ستبقى تسير في طريق التردي حتى تصل الى اسفل درجات الانهيار.

ما يهمني من كل ذلك، ككويتي، ان تكون بلدي جزءا من هذه الحالة المتردية، رغم انها لا تعاني الازمات التي تسود غالبية العالم الاسلامي، لكنها لا شك تتأثر بها، بدرجة اكثر من اي دولة اخرى نتيجة الارتباط العضوي بينها وبين دوائر محيطها الثلاث، الاقرب والمتوسط والابعد، وهذا يؤدي الى وجود معوقات تمنع تتطورها وتقدمها.

ربما هناك من يقول ان الكويت منفصلة عن تلك التاثيرات، ويمكنها السير في طريق التنمية بعيداً عن تلك الازمات، لكن هذا القول ليس صحيحا، لان تلك التأثيرات نتيجة طبيعية للوضع الاقليمي والخليجي والعربي والاسلامي، وهي تتأثر بكل ذلك.

من هذ المنطلق يمكن البناء داخليا على المفاصل الرئيسة التي حددتها كلمات صاحب السمو، داخليا من خلال تعزيز الدور الرقابي والاتجاه الجدي في العمل على تنقية الوضع الداخلي من اي شوائب قد تعزز التاثيرات السلبية، واقليميا من خلال زيادة الجهد في الوساطات التي تضطلع بها الكويت حاليا، بل فتح الابواب على وساطات جديدة، وعربيا عبر العمل الجدي من اجل مبادرة عربية لحل القضايا كافة التي تعيق العمل العربي المشترك، واخماد نيران الحروب والاتجاه الى حل داخلي لتلك الازمات يحقق طموح الشعوب، ويمنع انهيار المؤسسات التي عليها واجب الاشراف المباشر على التنمية، واسلاميا عبر العمل على تصويب مسارات التنمية في الدول الاسلامية.

ربما هناك من يرى ان الكويت كدولة صغير لا يمكنها الاضطلاع بهذا الدور الكبير، لكن التجارب التي اكتسبتها الكويت في العقود الماضية اهلتها لتأدية هذا الدور، والحكمة التي اديرت بها الملفات التي عالجتها اثبتت تلك القدرة، وهذا كله يعود بالفائدة علينا من خلال التفرغ للتنمية وتحسين الاداء الاقتصادي، والخروج من شرنقة التخلف التي تسببت بكل هذه الصراعات التي يدفع ثمنها المواطن الخليجي والعربي والمسلم.

