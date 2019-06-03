آراء

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كلمة حق أقولها وأسطرها في هذه المقالة عما شاهدته بعيني من موظفي القوى العاملة وبالأخص في إدارة مبارك الكبير- إدارة المشاريع الصغيرة.

حيث رأيت ولمست عملا جادا بجهد واخلاص وذلك رغم وجود الكثير من المراجعين إلا ان الموظفين في الادارة يعملون بكل جهد وإخلاص وحسن تعامل مع المراجعين بمختلف فئاتهم.

لم تكن لدي أية معاملة وكنت برفقة أحد الأصدقاء ولكني تعجبت من مقولة أن الكويتي ما يشتغل، ولكني رأيت العكس على الرغم من أننا في شهر رمضان المبارك والناس صيام، ولكني شاهدت رحابة صدر وابتسامة من قبل الموظفين لجميع المراجعين على الرغم من ان الدور كان مزدحما بالمراجعين، وسمعت كلمة قالها أحد الموظفين وربما أكثر من موظف «جميعا ستنفذ معاملاتكم المستوفية للشروط حتى لو انتهى وقت العمل فنحن موجودون لخدمتكم..».

أود أن أخص بهذه المقالة قسم تقدير الاحتياج في هذه الإدارة ورئيس القسم الأستاذ خالد العبيد الذي كان يساعد موظفيه وينفذ المعاملات بيده وكان موجودا طول الوقت مع الموظفين.

كمواطن أحسست بالفخر لما شاهدته بأم عيني من جهد وإخلاص وتفان وابتسامة من جميع الموظفين في هذه الإدارة، فأداء موظفيها كان أفضل رد على من يتهم الشباب الكويتي بعدم جديته وحبه للعمل، إلا أن ما رأيته كان نموذجا للإخلاص وحب العمل. وكم اتمنى أن تحذو جميع مؤسساتنا الحكومية حذو هذه الإدارة حيث أثبت الشباب الكويتي أنهم قادرون على العمل والإنجاز والإخلاص والتفاني متى ما أعطيت الفرصة لهم، وأن مقولة الشباب الكويتي لا يحب العمل مأخوذ خيرها ولا وجود لها وهي مجرد مقولة يكررها البعض وهناك الكثير من الوزارات الحكومية وخصوصا الخدماتية رأيت نفس الإخلاص والتفاني بالعمل.

وفي الختام أقول بارك الله فيكم يا شباب الكويت وبالأخص إدارة عمل مبارك الكبير- قسم المشاريع الصغيرة وأن الكويت ستبقى بخير لأنها تملك مثل هؤلاء الشباب.

