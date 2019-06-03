وطن النهار

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي امس الاول السبت نتائج اختبارات نهاية العام لمرحلة الثانوية العامة (الصف الـ 12) للعام الدراسي (2018-2019) بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني.

وقال العازمي في تصريح صحافي بهذه المناسبة: إن نسبة النجاح العامة في القسم العلمي بجميع المناطق التعليمية بلغت 70?38 في المئة في حين بلغت بالقسم (الأدبي) 63?47 في المئة والمعهد الديني 69?02 في المئة.وأوضح أن نسبة النجاح بالقسم العلمي سجلت في مدارس التعليم العام (الحكومي) 76?79 في المئة و(الخاص) 69?3 في المئة و(المراكز) 28?71 في المئة و(المنازل) 3?36 في المئة، مضيفا أن نسبة النجاح في القسم الأدبي سجلت في مدارس التعليم العام (الحكومي) 73?54 في المئة و(الخاص) 50?33 في المئة و(المراكز) 44?22 في المئة و(المنازل) 8?21 في المئة.

وذكر العازمي أن نسبة النجاح في المعهد الديني سجلت في مدارس الحكومي 81?82 في المئة وفي (المراكز) 71 في المئة و(المنازل) 30?19 في المئة، لافتا الى ان الاختبارات جاءت في المستوى الطبيعي والمطلوب لقياس التحصيل العلمي للطلبة آخذة في الاعتبار الفروق الفردية بينهم ومراعية عدم إلحاق الضرر بجودة التعليم، مشيرا إلى أن وزارة التربية حرصت على توفير كل سبل الراحة أمام الطلبة لأداء الاختبارات في أجواء مناسبة ومريحة مشيدا بجهود القائمين على عملية الاختبار داخل اللجان وكنترول التصحيح وجميع منتسبي الوزارة لمساهمتهم ودورهم اللا محدود في إنجاح وتطوير العملية التعليمية.

وأثنى العازمي على جهود رجال وزارتي الداخلية والصحة لما قاموا به من جهود حثيثة وتعاونهم مع وزارة التربية لتأمين أمن وسلامة وصحة الطلبة والخروج بهذه الفترة الهامة إلى بر الأمان.

وشدد الوزير العازمي في الختام على استمرار وزارة التربية في تطبيق اللوائح المعنية بالاختبارات وأبرزها محاربة الغش والنجاح الوهمي والحفاظ على جودة التعليم وكل هذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته الجامعية دون تعثر.

واحتلت المركز الأول على مستوى الطلبة الكويتيين بالقسم (العلمي) ريان الرفاعي من مدرسة (جمانة بنت أبي طالب) بنسبة 99?92 في المئة تلتها شيخة الحربي من مدرسة (أبرق خيطان) بنسبة 99?73 في المئة ثم آمنة عبدالله من مدرسة (بيبي السالم) بنسبة 99?71 في المئة.

وفي يتعلق القسم الأدبي احتلت الطالبة أنوار جاسم من مدرسة (فارعة بنت أبي الصلت) المركز الاول بنسبة 98?95 في المئة ثم جمانة الفرس من مدرسة (امامة بنت بشر) بنسبة 98?92 في المئة ثم مي الشمري من مدرسة (الشرقية الثانوية) بنسبة 98?69 في المئة.

وحلت الطالبة نورة العنزي في المركز الأول على مستوى المعهد الديني من (معهد الفروانية) بنسبة 99?20 في المئة ثم حفصة الفضالة من (معهد قرطبة) بنسبة 99?09 في المئة ثم أفنان بن حجي من (معهد قرطبة) بنسبة 98?41 في المئة.

وبخصوص مدارس التربية الخاصة جاءت دانة الشمري من مدرسة (النور الثانوية) في المركز الأول بنسبة 98?35 في المئة ثم فواز الخالدي من مدرسة (الرجاء) بنسبة 94?25 في المئة وأخيرا منيرة العبدالجادر من مدرسة (النور) بنسبة 91?37 في المئة.

وعلى مستوى القسم العلمي (العام) جاء في المركز الاول الطالب علاء الفراج بنسبة 100 في المئة في حين حل الطالب إبراهيم مصطفى ثانيا بنسبة 99?99 في المئة ثم آية صحصاح بنسبة 99?98 في المئة.

وفي القسم الأدبي (العام) حلت الطالبة روان يونس في المركز الأول بنسبة 99?74 في المئة ثم نجلاء الدياسطي ثانية بنسبة 99?52 في المئة في حين حلت نور طارق ثالثة بنسبة 99?05 في المئة، وفيما يتعلق بالتعليم الديني حصلت الطالبة دعاء شطا على المركز الاول بنسبة 99?66 في المئة في حين حلت الطالبة سهيلة محمد في المركز الثاني بنسبة 99?55 في المئة وجاء الطالب محمد نميري في المركز الثاني (مكرر) بنفس النسبة. أما في مدارس التربية الخاصة جاءت الطالبة ندى عادل في المركز الاول بنسبة 99?70 في المئة في حين جاءت شمايل عويد ثالثة بنسبة 99?73 في المئة.

