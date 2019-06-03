وطن النهار

وصف الطالب الحاصل على المركز الأول بالقسم العلمي بنسبة 100% من مدرسة النجاة الأهلية، علاء الفراج، بأن مشاعره مختلطة بالفرح والرهبة بحصوله على هذه النسبة، مؤكدا اعتماده كان دائما على الله سبحانه، مشيرا الى انه يبذل الاسباب من جد ومذاكرة ومتابعة لدروسه اولا فأولاً مع ضرورة الحرص على رضى الوالدين للنجاح في الحياة قبل الدراسة. وقال الفراج: «إنه لم يكن يسعى للحصول على نسبة 100% والمركز الأول على الكويت وانما كان يسعى لتحقيق النجاح في دراسته، مبينا انه كان يعطي كل مادة حقها في الدراسة ويرتب وقته في المذاكرة بالاضافة الى دعاء الوالدين وهي العوامل التي ساعدته على التفوق وتحقيق هذه النسبة.

وأشار الى ان الفضل كله يرجع الى الله سبحانه وتعالى، ثم الى والديه بتهيئتهم للظروف المناسبة له للنجاح والتفوق، معربا عن شكره للكويت وسمو الأمير والشعب الكويتي على اتاحة الفرصة له للدراسة والنجاح والتفوق، مضيفا «الشكر كذلك موصول الى والداي والى ادراة مدرستي ومعلميني الذين كان لهم فضل كبير علي».

وذكر انه ينوي دراسة الطب البشري في جامعة الكويت لكي يتخصص في مجال الطلب ويخدم الكويت ويرد لها الجميل، ولتقديم يد المساعدة لكل من يحتاجها. من ناحيته، قال الطالب الحاصل على المركز الثاني بالقسم العلمي بنسبة 99.99% من مدرسة الاخلاص الاهلية، ابراهيم مصطفى، ان مقومات النجاح كثيرة ومنها تقوية الصلة بالله، والحرص على رضا الوالدين، والحرص على الوقت وتنظيم الوقت قبل الاختبارات، لافتا الى ان المذاكرة اولا فأولاً هي من اهم عوامل النجاح والتفوق.

وأضاف انه ينوي دراسة الطب البشري تخصص جراحة في كلية الطب، مشيرا الى انه يعتزم افتتاح عيادة في بلده المنصورة بعد التخرج لكي يخدم ابناء محافظته.

وأكد مصطفى ان الثانوية العامة ليست بهذه الصعوبة التي يتخيلها البعض، وهي تحتاج بذل الجهد والمثابرة ومواصلة المذاكرة اولا فأولاً، معربا عن امنياته بالتفويق لكل الطلاب.

من جهتها، اكدت الطالبة الحاصلة على المركز الأول على الكويت في القسم الأدبي روان يونس من مدرسة السفر الأهلية بنسبة 99.74% انها وصلت الى هذه النتيجة بفضل من الله ثم مساندة والديها لها، معربة عن شكرها الى مدرستها ومعلماتها لأنهن السبب في هذا النجاح.

وقالت ان الطالب الذي يجتهد يحصد النتائج في النهاية، منوهة الى ان اسرتها وفرت لها كل الامكانات والمقومات التي ساعدتها على التفوق، لافتة الى ان الوقت كان متوفرا بشكل كبير للمذاكرة والمراجعة.

وحول الاختبارات اكدت روان يونس ان وزارة التربية جاءت باختبارات مناسبة للطلبة هذا العام وفي المستوى الطبيعي، موجهة نصيحة لكل الطلاب بضرورة الاهتمام بالدراسة وتحديد اهدافهم للوصول اليها.

وأشارت الى انها ستتجه لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية للعمل في البنوك المصرفية لكونها من المهن التي احبها منذ الصغر، مشيرة الى انها ستواصل مشوار التفوق والنجاح لتحقيق امنياتها وأهلها الذين وفروا لها كل اسباب النجاح بعد الله سبحانه.

من جانبه، اكد الطالب عبدالرحمن الرمضان من مدرسة ثانوية عقاب الخطيب انه عمل طوال العام الدراسي على ترتيب وقته والمثابرة في مذاكرة دروسه من اجل تحقيق النجاح والتفوق، لافتا الى ان الفضل في نجاحه يعود الى الله اولا ثم الى والديه اللذان قاما بتوفير كل الامكانات وتهيئة الظروف له للدراسة اضافة الى الجهود التي بذلتها ادارة مدرسته ومعلموه طول سنوات المرحلة الثانوية.

وأضاف ان اختبارات نهاية العام كانت مناسبة الا انها لم تخل من بعض الاسئلة الصعبة، منوها الى ان وقوع الاختبارات خلال فترة شهر رمضان والصيام والحر كان له اثر على بعض الطلبة.

واشار الى ان المثابرة والاهتمام بمتابعة الدروس اولا فأولاً من اهم اسباب النجاح والتفوق، مؤكدا انه سيحرص على دراسة الهندسة وبالذات الهندسة المدنية لكي يتخصص فيها، مضيفا « وأود ان اعرب عن شكري وتقديري وعرفان بفضل والدي علي».

من جانبها، اكدت الطالبة الحاصلة على المركز الثاني بالقسم الادبي من مدرسة انيسة بن خبيب بنسبة 99.52%، نجلاء الدياسطي، انها حققت هذه النسبة من خلال الاهتمام المتواصل بدراستها والمذاكرة اولا فأولا اضافة الى ترتيب وقتها وتحديد ساعات الدراسة وساعات اخرى للراحة والاستمتاع بوقتها الذي يسهم في تحسن ادائها في المدرسة.

وقالت الدياسطي انها كانت تدرس من 4 الى 5 ساعات يوميا، مع المحافظة على اوقات الراحة، لافتة الى ان اصعب مادة كانت تواجهها هي اللغة العربية بالرغم من ان والديها معلمين لغة عربية موضحة ان المشكلة تكمن في المصححين الذين لا يعطون عمليات التصحيح الأهمية اللازمة ويعتبرون ان الطالب طالما حقق النجاح فلن تفرق معاه النسبة وهذا فيه ظلم لبعض الطلبة الذين يسعون لتحقيق نتائج افضل.

وذكرت انها تنوي دراسة اللغة الانكليزية او العلوم السياسية، وتأمل ان تستكمل دراستها في الكويت لعدم مفارقة اهلها، معربة عن شكرها وتقديرها للكويت اميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم ومساندة للجميع.

بدورها، اكدت الطالبة الحاصلة على المركز الثالث بالقسم العلمي من مدرسة فجر الصباح الأهلي بنسبة 99.98%، آية احمد رمزي، انها كانت حريصة على الالتزام بالمذاكرة اولا فأولا وعدم تراكم المواد والدروس، مشيرة الى ان افضل شيء يعمله الطالب هو عدم ضياع الوقت منه.

وقالت انها كانت تدرس لساعات طويلة بشكل يومي طوال العام الدراسي، حتى انها كانت تحرم نفسها الخروج مع الاهل في الزيارات للأهل والاصدقاء من اجل اتمام دروسها ومذاكراتها، منوهة الى ان اسرتها كان لها الفضل بعد الله في تهيئة الاجواء المناسبة لتحقيق هذه النسبة والنجاح بتفوق.

