وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بمكتبه صباح امس بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام المواطن خالد محمد الرشيدي وذلك لتكريمه على ما بذله من جهود مميزة ساعدت رجال الشرطة في القاء القبض على 3 مقيمين قاموا بسرقة عدد من أغطية المناهيل.

وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيفه المواطن المكرم خالد الرشيدي، مشيداً بالحس الوطني لديه، مؤكداً أهمية الدور الأمني للمواطنين والمقيمين من خلال تواصلهم وتعاونهم مع رجال الشرطة.

ومن جانبه أعرب المواطن المكرم عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على حسن الاستقبال.

من جانب اخر، كرم وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة المواطن خالد محمد الرشيدي الذي قام بالمساعدة في القاء القبض على مجموعة من عمال احدى شركات النظافة المتعاقدة مع بلدية الكويت وهم يقومون بسرقة مناهيل احدى المناطق السكنية، وثمن الوزير الشعلة ما قام به المواطن من جهود مشرفة لمساعدة رجال الامن في القبض على المجموعة التي تقوم بسرقة املاك الدولة، مبديا اعتزازه وتقديره للمواطن الخفير المخلص الوفي ووقوفه بشجاعة امام هذه المجموعة غير المخلصة لوطننا العزيز.

