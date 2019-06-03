وطن النهار

ينظم معهد الكويت للأبحاث العلمية خلال الفترة من 23 يونيو- 1 أغسطس 2019 الدورة التدريبية الصيفية الثانية والأربعين لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، تحت شعار «الابتكار طريق الإبداع» والتي ستعقد خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2018/2019. في هذا السياق، اكد مدير إدارة الموارد البشرية بالمعهد طارق حبيب عرب، إن تنظيم المعهد لهذه الدورة يأتي ايماناً بأهمية العنصر البشري كونه أحد أهم مصادر الثروة القومية، وإن استثمار هذا المصدر على أسس علمية مدروسة يعد أفضل أنواع الاستثمار البشري وأضمنها مردوداً، مشيراً الى أن الدورات الطلابية تأتي تجسيدا للمرسوم الأميري الصادر بشأن المعهد، والذي ينص على أن من بين أهدافه «تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي، وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ». من جانبها، اكدت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي: إن النجاح الذي حققته الدورات التدريبية الطلابية الصيفية السابقة منذ عام 1976 كان حافزاً لنا ومشجعاً لتنظيم دورة هذا العام، حيث استفاد من هذه الدورات ما يقارب 5755 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، المرحلة الجامعية، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وبينت الفيلكاوي أن تصميم شعار الدورة لهذا العام يحمل عنوان «الابتكار طريق الإبداع»، حيث تشتمل الدورة على عدة برامج علمية هي: العلوم البيولوجية والعمارة وتكنولوجيا النانو وعلم الجينات وعلم الأحياء الدقيقة والهندسة بورشها المختلفة وبرمجة Raspberry Pi وتكنولوجيا الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى عدة محاضرات في التنمية البشرية، والتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات. وأوضحت الفيلكاوي إن برنامج الدورة تم إعداده سعياً الى تنمية عدة مهارات لدى الطلبة، باستخدام أساليب تدريبية وعلمية، والقيام بتجارب مختبرية، وزيارات ميدانية وأنشطة ترفيهية ورياضية.

