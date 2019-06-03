وطن النهار

أقام المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة حفلا تحت رعاية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لتكريم الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2018/2019. وأعرب رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة د. أحمد المطيري في كلمته خلال الحفل عن خالص التهاني للخريجين والخريجات متمنيا لهم مستقبلا مهنيا وعمليا متميزا يخدمون به وطنهم الغالي الكويت. كما أعرب المطيري عن خالص الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي المصرية على الجهد المبذول والتعاون المثمر لتذليل كل العقبات أمام الطلبة الكويتيين وتسهيل أمورهم الدراسية.

وقال «اننا نسعى في المكتب الثقافي الى سهولة عملية التواصل مع ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات» مشيرا الى توفير العديد من وسائل التواصل الفعالة مع جميع الطلاب ومواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة.

