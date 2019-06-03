وطن النهار

أعرب محافظ حولي الشيخ أحمد النواف عن سعادته للجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة مساجد محافظة حولي لراحة رواد بيوت الله في شهر رمضان.

وقال على هامش الحفل الذي اقامته ادارة مساجد محافظة حولي امس في المركز الاعلامي لمسجد جابر العلي بمنطقة الشهداء لتكريم الجهات المتعاونة لانجاح فعاليات شهر رمضان : نشكر وزارات الدولة جميعها من دون استثناء لاسيما الداخلية بقطاعاتها المختلفة خاصة المرور والنجدة والامن العام والصحة والبلدية والاعلام والكهرباء لتعاونهم مع وزارة الاوقاف نحو توفير سبل الراحة لآلاف المصلين

بالكويت عموما، وفي مساجد محافظة حولي خاصة.

وأشار الى ان مدير ادارة مساجد محافظة حولي د. خالد الحيص يقدم اساهمات جبارة ويتابع المساجد الثلاث الكبيرة في محافظة حولي والتي بها مراكز رمضانية وهي مساجد بلال وجابر العلي والمزيني فشكرا له ولكل فرق العمل معه.

على صعيد آخر ثمن المحافظ دور الشيخ مبارك الفيصل رئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس اللجنة المنظمة لمسجد بلال لافتا الى انه حريص على التواجد بنفسه للتوجيه لخدمة المصلين وكان انجاز التوسعة الجديدة التي افتتحت مطلع شهر رمضان شيئاً يثلج الصدور فلهم الشكر والتقدير لخدمة ضيوف الرحمن.

واعرب المحافظ عن سعادته لرؤية هذه الوفود لدرجة ان اكبر المساجد لم تستوعب تلك الأعداد وما ان امتلأت بهم بيوت الله حتى افترشت اللجان المنظمة الساحات الخارجية في مشاهد ايمانية مهيبة تنم عن صلاح وتقوى اهل الكويت حفظهم الله.

من ناحيته توجه وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد ابراهيم الخزي بالشكر للمحافظ على لفتته الطيبة وتشريفه غبقة ادارة مساجد حولي مشيرا الى ان ذلك ليس غريبا على معالي المحافظ الذي يدعم دائما وزارات الدولة وفي مقدمتها الاوقاف خاصة في شهر رمضان.

واثنى الخزي على حسن تنظيم ادارة مساجد محافظة حولي لأنشطتها الرمضانية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المحافظ الذي كرم بدوره قيادات الوزارات المتعاونة مع الاوقاف.

