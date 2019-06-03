وطن النهار

قام وكيل وزارة الأوقاف المساعد للدراسات الاسلامية وشؤون القرآن الكريم د. وليد الشعيب بزيارة الى مركز القراءات العشر الرمضاني بمسجد غزيل الهملان بالمنقف التابع لادارة مساجد محافظة الأحمدي والذي يستقبل آلاف المصلين يومياً ليستمعوا الى الروايات المختلفة للقرآن الكريم. وقال الشعيب: إن مركز غزيل الهملان الرمضاني للقراءات العشر استطاع تحقيق النجاح الكبير الذي نلمسه من خلال استضافة كوكبة متميزة من القراء يتقنون القراءات العشر، بالاضافة الى استقبال الآلاف من المصلين في كل ليلة من ليالي رمضان المباركة، موضحاً أن ادارة مساجد الأحمدي ممثلة في المركز الرمضاني للقراءات العشر بمسجد الهملان نجحت في التميز والابداع وتحقيق الأهداف المنشودة التي أقيم المركز من أجلها. وشكر الشعيب جميع أعضاء المركز والعاملين فيه على جهودهم المضاعفة في خدمة المصلين وعلى رأسهم د. سعد الجدعان رئيس المركز.

من جانبه، شكر رئيس مركز القراءات العشر الرمضاني د.سعد الجدعان الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم د.وليد الشعيب على زيارته للمركز واهتمامه به، ووعد الجدعان بالعمل على تطوير مركز القراءات العشر الرمضاني في السنوات القادمة والاستمرار في حسن التنظيم والترتيب.

يذكر أن المركز وللسنة الثانية والذي يختص بامامة المصلين بالقراءات العشر واستضافة كبار قراء العالم الاسلامي من المغرب واليمن ومصر والكويت وغيرها. وفي نهاية اللقاء قام الجدعان بتكريم الوكيل المساعد د. وليد الشعيب لجهوده في دعم المركز وأنشطته وفعالياته، واهتمامه البالغ لاعلاء قيم المسجد.

