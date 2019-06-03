وطن النهار

كرَّم مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وأوائل المشاركين في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته التي عقدتها وزارة الأوقاف برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال المشرف العام على المركز الشيخ عبدالله الأنصاري ان العمل في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وشرح علومه وبصفة خاصة مع أبنائنا وبناتنا من طلبة المدارس والجامعات بمثابة صناعة أجيال مميزة من الأمة قد يكون منهم من يقودها أو يقود بلاده ومجتمعه الى الرفعة والتقدم والازدهار، وذلك بما رفع الله من قدرهم، وعظم من أجرهم، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به اخرين».

وأشاد الأنصاري بخلق طلبة المركز وحرصهم ومواظبتهم على حفظ وفهم القرآن الكريم دون الاخلال بواجباتهم المدرسية المعتادة بدليل تفوقهم الدراسي على جانب تفوقهم في حفظ القرآن الكريم وفهم علومه والعمل به.

الى ذلك أشاد الأنصاري بحسن تنظيم المسابقة وزيادة اقبال المشاركين عليها والتنافس القوي في الحفظ والاتقان داعياً الله أن يزيد الكويت أمناً وأمانا واطمئنانا.

